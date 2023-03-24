منة فضالى تثير الجدل بالحجاب فى جعفر العمدة (صور)

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والفنانة زينة الجدل بسبب الأحداث المثيرة التي وقعت فيها واحتلت الترند منذ الأمس حتى الآن.

كان من أبرز تلك المشاهد ظهور الفنانة منة فضالي مرتدية الحجاب وهي المرة الأولى التي تجسد فيها منة فضالي شخصية ترتدي الحجاب تزامنًا مع ظهورها في مسلسل سره الباتع بالحجاب واختلاف الشخصيتين ولكن يظل الحجاب قاسما مشتركا بينهم.

وتلعب فضالي دور الزوجة الثالثة للنجم محمد رمضان في دور نرجس التي لم تستطع أن تلد له ولدا يحمل اسمه لذلك تلجأ برفقة أمها إلى أحد الدجالين من أجل صنع حجاب لها يجعلها تلد له ولدا، ويبدو من أحداث المسلسل الأولى أن هناك من يكيد لـ«جعفر العمدة» مكيدة تخص أبناءه.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.