الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد الخطيب: جماعة الإخوان الإرهابية تشهد أكبر انشقاق فى تاريخها

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد أكبر انشقاقا منذ ولادتها، خصوصا عقب وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد التنظيم الإرهابي في لندن.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جبهة لندن قامت بتعيين قائم بأعمال المرشد ليكون هو المنصة الرئيسية لتنظيم الإخوان في العالم كله.

وتابع: «جبهة لندن رأت أن جبهة إسطنبول أصبحت ضعيفة وليس لها وجود، وأرادت أن تكون هي قبلة تنظيم الإخوان الإرهابي في العالم كله، خصوصا أنها تحظى بنوع من حرية الحركة ونقل الأموال في بريطانيا، أما جبهة إسطنبول فلم تعد الأمور كما كانت في الماضي».

وأشار إلى أن إخوان لندن أعلنوا بشكل واضح أنهم هم القائمون بالأعمال وأنهم التنظيم الرسمي حتى يتلقوا الأموال والتبرعات من كافة أعضاء التنظيم سواء في أوروبا أو خارجها.

وأكد الخطيب أن هذه اللحظة فارقة جدًا في عمر تنظيم الإخوان الإرهابي، موضحًا أنها ليست اللحظة الأولى في الانشقاقات لكنها اللحظة الأقسى على التنظيم منذ ولادته عام 1928 في الإسماعيلية.

جماعة الإخوان الإرهابية الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان في لندن أحمد الخطيب ابراهيم منير التنظيم الإرهابي في لندن القاهرة الإخبارية

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