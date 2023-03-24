نشرة الحوادث| ضبط متهم بالاعتداء على كلب بساطور.. والقبض على ديلر هيروين

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم، النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، أهمها:

إصابة طفلتين شقيقتين في حادث تصادم بالشرقية

أصيبت شقيقتان في حادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول «حبيبة ه م»، 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الأيمن، وشقيقتها «حنين»، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ.

4 مصابين إثر حريق «كافيه» في المرج

نشب حريق في أحد الكافيهات بمنطقة المرج، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الانتقال إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقب نشر الفيديو.. ضبط المتهم بالاعتداء على كلب بساطور

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بقيامه بإلقاء آلة حادة "ساطور" تجاه الكلب المشار إليه لمنعه من دخول المحل وترويع العملاء الأمر الذي أدى لنفوقه دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على ديلر هيروين بأسلحة وذخيرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص–له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل بعملائه.

زبون يدهس فرد أمن طلب منه «عدم المرور بالسيارة» فى مول بالشيخ زايد

شهد أحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد إصابة فرد أمن على يد قائد سيارة، إذ أخبره الأول بأن البوابة غير مخصصة للعبور، فلم يلتزم بالتعليمات ودهسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة فرد أمن خاص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة اصطدام سيارة به في الشيخ زايد.

بسؤال المصاب ذكر أنه يعمل بمول تجاري في الشيخ زايد، وأثناء عمله طلب من قائد سيارة ملاكي عدم العبور من البوابة، لكونها غير مخصصة للدخول، إلا أن قائد السيارة صدمه وتسبب في إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.