الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث| ضبط متهم بالاعتداء على كلب بساطور.. والقبض على ديلر هيروين

حبس
حبس

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم، النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، أهمها:

إصابة طفلتين شقيقتين في حادث تصادم بالشرقية

أصيبت شقيقتان في حادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول «حبيبة ه م»، 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الأيمن، وشقيقتها «حنين»، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ.

4 مصابين إثر حريق «كافيه» في المرج

نشب حريق في أحد الكافيهات بمنطقة المرج، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الانتقال إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

عقب نشر الفيديو.. ضبط المتهم بالاعتداء على كلب بساطور

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بقيامه بإلقاء آلة حادة "ساطور" تجاه الكلب المشار إليه لمنعه من دخول المحل وترويع العملاء الأمر الذي أدى لنفوقه دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على ديلر هيروين بأسلحة وذخيرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص–له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل بعملائه.

زبون يدهس فرد أمن طلب منه «عدم المرور بالسيارة» فى مول بالشيخ زايد

شهد أحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد إصابة فرد أمن على يد قائد سيارة، إذ أخبره الأول بأن البوابة غير مخصصة للعبور، فلم يلتزم بالتعليمات ودهسه.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة فرد أمن خاص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة اصطدام سيارة به في الشيخ زايد.

 

بسؤال المصاب ذكر أنه يعمل بمول تجاري في الشيخ زايد، وأثناء عمله طلب من قائد سيارة ملاكي عدم العبور من البوابة، لكونها غير مخصصة للدخول، إلا أن قائد السيارة صدمه وتسبب في إصابته.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

المتهم كلب ديلر هيروين أسلحة وذخيرة كافيه المرج حادث تصادم طفلتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2023

عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدران الترند بـ«شكرًا من هنا لبكرة»

ورث المهنة عن جده.. حكاية أقدم بائع سلطة طحينة في الفيوم (فيديو)

موعد عيد الفطر 1444 والإجازات الرسمية

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس