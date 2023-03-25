السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحد سكان الكلح بأسوان عن وحدة الحماية المدنية بحياة كريمة: أصبحنا فى أمان

حياة كريمة
حياة كريمة

تهتم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، إذ تم تنفيذ 1106 مشاريع بقراها، بإجمالي تكلفة وصلت لـ 21 مليارًا و208 ملايين جنيه، على أن يتم تنفيذ 2321 مشروعًا خلال الفترة المقبلة في 39 قرية في محافظة أسوان.

وكان من بين هذا المشروعات بل وأكبرها مشروع إنشاء 12 وحدة حماية مدنية- مطافي موزعة على كل بقاع قرية الكلح غرب، التابعة لمحافظة أسوان؛ الأمر الذي استقبله أهالي القرية بترحاب كبير، إذ كانوا يعانون من عدم وجود نقاط مطافي قريبة منهم.

وقال ناصر يوسف، أحد سكان قرية الكلح غرب التابعة لمحافظة أسوان، لـ" الدستور" إن القرية في الماضي كانت تفتقر للخدمات الاجتماعية مثل وجود نقطة إطفاء أو وحدة صحية بها عربة إسعاف لنقل المرضي أو مجمع خدمات حكومية لاستخراج الأوراق، لذلك كان الأهالي يضطرون لقطع مسافات طويلة لاستخراج بعض الأوراق أو الكشف عن حالتهم الصحية، إلى جانب تأخر وصول عربة المطافي عند نشوب الحريق داخل القري وذلك كان عبئًا ثقيلا على كاهل الأهالي داخل القرية، مما أدى إلى زيادة الأمراض والأوبئة وزيادة حالات الوفاة نتيجة الحرائق.

وأفاد بأن المبادرة الرئاسية نفذت مطالب سكان القرية عن طريق تقديم خدمات لهم وإنشاء نقطة إطفاء تخدم سكان القرى والقرى المجاورة حتى أصبح السكان يعيشون حياة آمنة خالية من القلق والتوتر، إلى جانب تطوير وإحلال الوحدة الصحية الموجودة داخل القرية وإمدادها بأجهزة طبية حديثة وسيارة إسعاف لنقل المرضى كما قامت بتطوير وإحلال شبكات الصرف الصحي داخل القرية مما قلل نسبة الأمراض والأوبئة وأصبح السكان تنعم بصحة جيدة خالية من الأمراض.

ويختتم حديثه شاكراً الرئيس والقائمين على مبادرة حياة كريمة التي حققت نجاحات كبيرة داخل القري النائية والفقيرة وافادت الكثير من السكان واصبحوا ينعمون بحياة كريمة يستحقونها داخل دولة يحكمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الامراض والاوبئة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية المدنية القرى المجاورة المبادرة الرئاسية الوحدة الصحية حالتهم الصحية صرف الصحى شبكات الصرف الصحي رئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

إحدى أهالى قرية الكلح: وحدة مطافئ «حياة كريمة» وفرّت لنا الأمن

مواطنو «الكلح» فى أسوان: مبادرة «حياة كريمة» أزالت أضرار الماضى

بنك الطعام ينظم 30 مائدة لإطعام الفقراء فى شهر رمضان

بنك الطعام المصرى يعلن إطلاق 20 حافلة مواد غذائية بمناسبة رمضان

أحد أهالي «الكلح» بأسوان: «حياة كريمة» أنقذت حياة الأهالي من الحرائق المتكررة

«كتف فى كتف».. «حياة كريمة» تعلن بدء توزيع مليون كرتونة فى بنى سويف بالتعاون مع "أبو هشيمة الخير"

«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية في الغربية.. ومواطنون: «قدمت لنا الكشف والعلاج مجانًا»

نور عبد الله: أشعر بالفخر لمشاركتى فى «كتف فى كتف» بالتحالف الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مقتل شاب طعناً بسكين على يد آخر فى القليوبية

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

إفطار الحليم وشوارع مزدحم.. كيف تحتفل الهند بقدوم شهر رمضان المبارك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس