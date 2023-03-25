أحد سكان الكلح بأسوان عن وحدة الحماية المدنية بحياة كريمة: أصبحنا فى أمان

تهتم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، إذ تم تنفيذ 1106 مشاريع بقراها، بإجمالي تكلفة وصلت لـ 21 مليارًا و208 ملايين جنيه، على أن يتم تنفيذ 2321 مشروعًا خلال الفترة المقبلة في 39 قرية في محافظة أسوان.



وكان من بين هذا المشروعات بل وأكبرها مشروع إنشاء 12 وحدة حماية مدنية- مطافي موزعة على كل بقاع قرية الكلح غرب، التابعة لمحافظة أسوان؛ الأمر الذي استقبله أهالي القرية بترحاب كبير، إذ كانوا يعانون من عدم وجود نقاط مطافي قريبة منهم.



وقال ناصر يوسف، أحد سكان قرية الكلح غرب التابعة لمحافظة أسوان، لـ" الدستور" إن القرية في الماضي كانت تفتقر للخدمات الاجتماعية مثل وجود نقطة إطفاء أو وحدة صحية بها عربة إسعاف لنقل المرضي أو مجمع خدمات حكومية لاستخراج الأوراق، لذلك كان الأهالي يضطرون لقطع مسافات طويلة لاستخراج بعض الأوراق أو الكشف عن حالتهم الصحية، إلى جانب تأخر وصول عربة المطافي عند نشوب الحريق داخل القري وذلك كان عبئًا ثقيلا على كاهل الأهالي داخل القرية، مما أدى إلى زيادة الأمراض والأوبئة وزيادة حالات الوفاة نتيجة الحرائق.

وأفاد بأن المبادرة الرئاسية نفذت مطالب سكان القرية عن طريق تقديم خدمات لهم وإنشاء نقطة إطفاء تخدم سكان القرى والقرى المجاورة حتى أصبح السكان يعيشون حياة آمنة خالية من القلق والتوتر، إلى جانب تطوير وإحلال الوحدة الصحية الموجودة داخل القرية وإمدادها بأجهزة طبية حديثة وسيارة إسعاف لنقل المرضى كما قامت بتطوير وإحلال شبكات الصرف الصحي داخل القرية مما قلل نسبة الأمراض والأوبئة وأصبح السكان تنعم بصحة جيدة خالية من الأمراض.

ويختتم حديثه شاكراً الرئيس والقائمين على مبادرة حياة كريمة التي حققت نجاحات كبيرة داخل القري النائية والفقيرة وافادت الكثير من السكان واصبحوا ينعمون بحياة كريمة يستحقونها داخل دولة يحكمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.