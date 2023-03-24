الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عميد «تجارة الأزهر» يكشف كواليس منح الدكتوراه لدارس داخل المستشفى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن كواليس حصول الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بقسم الإحصاء، على درجة الدكتوراه أثناء تلقيه العلاج بغرفة الرعاية المركزة داخل مستشفى المقاولون العرب.

وانتقل الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بقسم الإحصاء بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلى مستشفى المقاولون العرب، في يناير الماضي، بعد إصابته بمرض نادر.

وقال عميد تجارة بنين الأزهر إن جامعة الأزهر وافقت على عقد مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور محمود وهبة داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، بعد الانتقال إليها منتصف يناير الماضي لتلقي العلاج، ورفضت مناقشتها داخل الكلية كما هو متبع، وأجريت المناقشة أول أمس في تمام الرابعة مساءً.

وأضاف عميد تجارة بنين الأزهر أن الدكتور محمود وهبة كان يستعد للمناقشة طوال فترة تواجده بالمستشفى عن طريق استذكار الدروس دون مساعدة من أحد، وكانت حالته مستقرة أثناء المناقشة التي استغرقت ساعتين، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب الدراسات العليا والبحوث، كانا يتابعان الأمر أولًا بأول، وحرصًا على إنهاء كل الإجراءات التنظيمية لعقد المناقشة داخل المستشفى.

وأشار إلى أن رسالة الدكتوراه نوقشت بحضور الطاقم الطبي المعالج للدكتور محمود وهبة وأفراد من أسرته وبعض زملائه بالكلية، وحرص مدير المستشفى على التواجد أيضًا لتذليل أي عقبات وتوفير كل وسائل الدعم.​

جامعة الأزهر كواليس الدكتوراة العلاج مستشفى المقاولون العرب

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وائل لطفي

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