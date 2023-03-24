الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يفتتحان مسجد عمر بن عبدالعزيز بعد تطويره

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف، بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حضر الافتتاح  العقيد أركان حرب محمد سمير عمار، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبشي، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، سكرتير عام المساعد، والدكتور عبدالرحمن نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، والدكتور ماهر جب،ر مدير مديرية أوقاف قنا، وهاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد منصور محمد هبالة، إمام مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة بعنوان: "الصوم ومكارم الأخلاق".

وهنّأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالعيد القومي للمحافظة، كما أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل)، وما تشهده المساجد من تكثيف للبرامج الدعوية والأنشطة القرآنية خلال شهر رمضان المعظم، وجهودها في مجال البر وخدمة المجتمع.

وزير الأوقاف مسجد عمر بن عبد العزيز بني سويف الصوم ومكارم الأخلاق

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