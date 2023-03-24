الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة بـ«المياه» فى الشرقية «فيديو وصور»

صورة من المشاجرة
صورة من المشاجرة

شهد ميدان الشهيد أحمد منسى بمدينة منيا القمح في الشرقية، مشاجرة بين مجموعة من الشباب، وعاملين بأحد المحال، بعد الإفطار، ولجأ العاملون في المحل لـ"رش المياه" على الشباب المتشاجرين معهم في محاولة للدفاع عن نفسهم.

وكان قد تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، فيديو يكشف عن مشاجرة بين مجموعة من الشباب مع آخرين عاملين بأحد المحال في ميدان الشهيد أحمد منسي، وقد لجأ العاملون في المحل إلى طريقة رش المياه في محاولة منهم للدفاع عن أنفسهم.

dfgdfgfd
dfgdfgfd
fddfgfdf
fddfgfdf
sdfsdf
sdfsdf
yrtyrty
yrtyrty

وقد تسببت تلك المشاجرة في تعطل الطريق وإصابة السيدات اللاتي كان يمررن في وقت معاصر للمشاجرة بحالة من الخوف.

مشاجرة بعد الإفطار مشاجرة منيا القمح مشاجرة في ميدان الشهيد أحمد المنسي معركة بين الشباب في منيا القمح يدان الشهيد أحمد المنسى بمدينة منيا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس في رمضان 2023

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتمدان الجمعة رسميًا اتفاق ما بعد «بريكست»

على جمعة يكشف علاقة الملك فاروق بالشيخ مصطفى إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية