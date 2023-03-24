مشاجرة بـ«المياه» فى الشرقية «فيديو وصور»
شهد ميدان الشهيد أحمد منسى بمدينة منيا القمح في الشرقية، مشاجرة بين مجموعة من الشباب، وعاملين بأحد المحال، بعد الإفطار، ولجأ العاملون في المحل لـ"رش المياه" على الشباب المتشاجرين معهم في محاولة للدفاع عن نفسهم.
وكان قد تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، فيديو يكشف عن مشاجرة بين مجموعة من الشباب مع آخرين عاملين بأحد المحال في ميدان الشهيد أحمد منسي، وقد لجأ العاملون في المحل إلى طريقة رش المياه في محاولة منهم للدفاع عن أنفسهم.
وقد تسببت تلك المشاجرة في تعطل الطريق وإصابة السيدات اللاتي كان يمررن في وقت معاصر للمشاجرة بحالة من الخوف.