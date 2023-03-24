الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مساحات خضراء ومراكز شباب.. تعرف على مشروعات الرياضة بأسيوط

مشروعات الشباب والرياضة
مشروعات الشباب والرياضة في أسيوط

تولي الدولة اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة على كل المستويات سواء بالألعاب أو مراكز الشباب والنوادي وتطوير كل المنشآت، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير لمراكز الشباب والملاعب بمحافظة أسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية وتطويرها على كل الجوانب والمستويات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات قطاع الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.

مركز شباب بنى رافع

شهد مركز شباب بنى رافع بمحافظة أسيوط، أعمال إحلال وتجديد ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة والتي تم تنفيذها في يونيو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم إنشاء مركز شباب بنى رافع بمحافظة أسيوط، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتشمل المباني وملعب نجيل صناعي.

مركز شباب مصغر 

ضمن المنشآت الجديدة، تنفيذ مشروع مركز شباب مصغر بمدينة أسيوط الجديدة والذي تم تنفيذه في يوليو 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم المركز مبنى اجتماعيا «أرضى + دور علوي»، وحمامى سباحة، وملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وملعب تنس طاولة، وغرفتي حارس أمن، بالإضافة إلى سور خارجي، ونافورة بالمدخل.

ملعب كرة القدم الخماسي

تم تنفيذ ملعب كرة القدم الخماسى نجيل صناعي بمركز شباب قرية إسكندرية التحرير، محافظة أسيوط، في ابريل 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة مليون و600 ألف جنيها.

مركز شباب النمايسة 

ضمن مشروعات الدولة المصرية في محافظة أسيوط بقطاع الشباب والرياضة، مشروع مركز شباب النمايسة بقرية المطيعة بأسيوط، والذي تم تنفيذه في ابريل 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم افتتاح المبنى الإداري والملعب الخماسي بالمركز بتكلفة بلغت مليون و500 ألف جنيها.

مضمار ألعاب القوى

مضمار ألعاب القوى (الترتان) بإستاد أسيوط الرياضي والذي يبلغ تكلفته حوالي 4.5 مليون جنيه مضمار ألعاب القوى الجديد تقام عليه بطولات ومسابقات لألعاب القوى والعدو 100 متر و200 و400 و800 و1500 متر بالإضافة إلى الوثب الطويل والوثب الثلاثي والوثب العالي والوثب بالزانة ودفع الجلة ومسابقات القرص والمطرقة وسباقات الرمح، وقد تم تنفيذه في أكتوبر 2018 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حمام السباحة التعليمي

ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، مشروع حمام السباحة التعليمي بنادي الغنايم المركزي، والذي تم تنفيذه في ابريل عام 2016 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمام السباحة التعليمي بنادي الغنايم المركزي مقام على مساحة عبد الفتاح 25 متر بإجمالي تكلفة تصل إلى مليون ونصف المليون جنيها.

مساحات خضراء مراكز شباب اسيوط قطاع الشباب والرياضة مشروعات النوادي عبد الفتاح السيسي

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