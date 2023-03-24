نائب بـ«صحة الشيوخ»: رمضان فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين

حذّر النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، من مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية، موضحا أنها تحتوي على سوائل وشوائب ضارة تسبب تلف الرئتين، وتقود إلى الموت المؤكد.

ونوه البدري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، للدراسة العلمية التي جرى عملها في أستراليا، حيث كشفت عن المخاطر المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي على 240 مادة كيميائية صنفت 38 منها على أنها سامة، بالإضافة إلى احتوائها على 27 مادة أخرى تم اعتبارها ذات تأثير ضار على الصحة خصوصا الرئتين.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ أن التدخين بأنواعه له أضرار خطيرة، سواء السجائر العادية أو المزودة بفلتر، مشيرا إلى أن الانتشار الكبير لمدخني السجائر الإلكترونية المضروبة بات من أخطر المشكلات التي نواجهها حاليا.

وأشار نائب الشيوخ إلى الاستفادة من الصوم فى رمضان، موضحا أنه فرصة رائعة للإقلاع عن التدخين، من خلال تناول أغذية وأدوية معينة في فترة الإفطار من شأنها التخفيف من حدة الانسحاب من أعراض التدخين.