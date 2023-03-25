كيف يمكن سحب الكافيين من الجسم؟.. النوم بشكل جيد أول الطرق

لازالت هناك فرصة للامتناع وتعويد الجسم على سحب الكافيين منه، ويمكن استغلال شهر رمضان في هذا الأمر، وفقًا لما جاء بموقع buzzfeed، حيث أن الإقلاع عن تناول القهوة الباردة يمكن أن يسبب لبعض الأشخاص أعراضًا مثل الصداع والتعب وتقلب المزاج، وعلى النقيض بالنسبة لبعض الأشخاص، قد لا يؤدي الإقلاع عن تناول القهوة إلى حدوث أي تغييرات على الإطلاق كل هذا يتوقف على طريقة تناول الكافيين، وكم كنت معتادًا على شربه.

أوضحت إخصائية التغذية نسيمة قريشي بعض الأفكار التى لابد أن تكون في بالك حينما تأخذ القرار حول التحكم في استهلاك الكافيين بالجسم.