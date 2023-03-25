كيف يمكن سحب الكافيين من الجسم؟.. النوم بشكل جيد أول الطرق
لازالت هناك فرصة للامتناع وتعويد الجسم على سحب الكافيين منه، ويمكن استغلال شهر رمضان في هذا الأمر، وفقًا لما جاء بموقع buzzfeed، حيث أن الإقلاع عن تناول القهوة الباردة يمكن أن يسبب لبعض الأشخاص أعراضًا مثل الصداع والتعب وتقلب المزاج، وعلى النقيض بالنسبة لبعض الأشخاص، قد لا يؤدي الإقلاع عن تناول القهوة إلى حدوث أي تغييرات على الإطلاق كل هذا يتوقف على طريقة تناول الكافيين، وكم كنت معتادًا على شربه.
أوضحت إخصائية التغذية نسيمة قريشي بعض الأفكار التى لابد أن تكون في بالك حينما تأخذ القرار حول التحكم في استهلاك الكافيين بالجسم.
- إذا كنت ترغب في التوقف عن شرب القهوة تمامًا، يجب أن تبدأ في فطام نفسك من الكافيين في أي مكان من أسبوع إلى أسبوعين قبل بداية شهر رمضان لكن لم يفت الأوان للبدء الآن.
- إذا كنت تشرب حاليًا 2-3 أكواب في اليوم ، يمكنك أن تفطم نفسك عن طريق استبدال 1-2 من تلك الأكواب هذا الأسبوع إما بشاي منزوع الكافيين أو شاي عشبي، هذا يجب أن "يساعدك على الحفاظ على عادة شرب شيء دافئ" ، بينما يرشدك في طريقك لاستبدال كل الكافيين بشاي الأعشاب أو الماء.
- إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الكافيين اشربه في وقت مبكر من الإفطار الخاص بك قدر الإمكان، ونظرًا لأنك تنام لفترات صغيرة، فإن جودة النوم مهمة جدًا، لذا كن على دراية بمدى تأثيره عليك وجرب شربه مبكرًا في الإفطار أو حتى أثناء السحور.
- تناول الكافيين لا ينبغي أن يسبب لك الجفاف وإذا كنت تشعر بذلك، فربما يرجع ذلك إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء في السحور أو الإفطار، وليس بسبب كوب واحد الخاص بك، طالما أنك تشرب كمية كافية من الماء، فلن يؤثر فنجان أو كوبان من القهوة بشكل كبير على مستويات الترطيب لديك.
- إذا كنت تعاني من الصداع، فتذكر أنه قد يكون نتيجة الحرمان من النوم بشكل عام لذا اضبط نومك. جدول نومك سيستغرق بعض الوقت للتعود عليه وقد يؤدي إلى حصولك على بضع ساعات أقل من z في الأسبوع الأول أو نحو ذلك للمساعدة في زيادة حساسيتك، حاول أخذ قيلولة سريعة في فترة ما بعد الظهر، أو اذهب إلى غرفة هادئة لبعض التنفس العميق والتأمل أو الصلاة.
- لابد من شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، حاول دمج المزيد من الفواكه والخضروات المرطبة ، مثل البطيخ والخيار والفراولة.
- الحصول على وجبات متوازنة من الطعام في السحور و الإفطار.
- لا تفرط في تناول الطعام سواء في السحور أو الفطار، استهدف طبق مليء بكربوهيدرات الحبوب الكاملة ، ومصدر للبروتين ، والدهون الصحية لمساعدتك على الشعور بالشبع وتوفير الطاقة لفترة أطول.
- استخدام الشوفان طوال الليل المصنوع من الشوفان الملفوف والفواكه والزبادي اليوناني والحليب والمكسرات والبذور ورقائق الشوكولاتة الداكنة.