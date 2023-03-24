سحب رعدية تتكاثر غربى البلاد.. والأرصاد تحذّر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم- سيدي براني- مطروح)، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحياناً.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل بقية السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ابتداء من فترات المساء، وأما القاهرة الكبرى فهى على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة خلال فترات الليل.

ذروة الحالة الجوية

ونوهت هيئة الأرصاد، بأن ذروة هذه الحالة الجوية وما ينتج عنها من سقوط أمطار يكون خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس.