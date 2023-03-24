الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 9 محال و17 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية فى المحلة

مخالفة
مخالفة

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 9 محال و17 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ18 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس مركز ومدينه المحلة إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

- جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة رصف الطرق والمحاور الرئيسية بطنطا

فى سياق متصل، تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال إنشاء ورصف المحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة بهدف خلق سيولة مرورية داخل المدن وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وذلك من خلال جولة شملت تفقد أعمال رصف محوري ترعة المعامل وترعة قناة طنطا الملاحية إلى جانب رصف المرحلة الثانية من كورنيش الغفران واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم.


وأشار محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، خلال جولته، إلى أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن وذلك لتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية والرئيسية، حيث ستسمح تلك المحاور بسهولة دخول وخروج السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل دون الحاجة إلى المرور بوسط المدينة.

غلق9 محلات و17 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق ومدينة المحلة

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وائل لطفي

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