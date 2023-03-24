10 نصائح لتجنب العطش في رمضان.. لا تكثر من شرب الماء

بالتزامن مع موجة الطقس الحار الذي ضرب البلاد خلال الفترة الماضية نرى أن العديد من النصائح الخاصة بالأطباء تتجه نحو الإكثار من المشروبات والأطعمة التى تحميك من العطش من بينها عدم ملء البطن بكمية كبيرة من المياه خلال السحور والعديد من النصائح التي نرصدها خلال السطور التالية.

1. عدم شرب كميات كبيرة من المياه أثناء السحور لأن الكلى تتخلص منها في غضون ساعات قليلة، بل لا بد من الإكثار من شرب السوائل والمياه في الفترة ما بين السحور والإفطار.

2. تجنب السير لفترة طويلة تحت أشعة الشمس خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

3. شرب السوائل مثل الكركديه والخروب والعرقسوس والتي لا تحتوي على ألوان صناعية وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتعويض الجسم بالسوائل التى تساعد على ترطيبه.

4. تجنب الأطعمة المملحة مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة حتى لا تزيد من العطش وتعمل على زيادة فرصة حموضة المعدة.

5. لا بد أن تحتوي وجبة السحور على كمية كبيرة من الألياف حيث تبقى فترة طويلة في المعدة ما يقلل الشعور بالجوع والعطش.

6. لا بد من تجنب الإكثار من تناول الكافيين والمشروبات كالقهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية المدرة للبول والتي تعمل على فقدانك للسوائل الخاصة بالجسم.

7. تناول المزيد من الخضروات حتى تمد الجسم بكمية كبيرة من المياه مما يخفف الشعور بالعطش.

8. أما فيما يخص الحلويات لا بد من التقليل من تناول الحلويات لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات ما يؤدي للشعور بالعطش بشكل شديد خلال نهار رمضان.

9. تأخير السحور أمر ضروري ويعد من الأسباب التى تقينا من الشعور بالعطش والجوع خلال فترة الصيام.

10. الكوسة لها بعض الخصائص المرطبة بشكل خطير، يمكنك أيضًا رمي شرائح رقيقة في الفرن مع لمسة من زيت الزيتون ورشّة فلفل، مباشرة على الشواية والاستمتاع بها كوجبة على سفرة الإفطار.