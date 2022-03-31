الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح لمواجهة العطش في نهار رمضان

مواجهة العطش فى نهار
مواجهة العطش فى نهار رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ومع الارتفاع الواضح في درجات الحرارة تزداد الصعوبات التي يواجهها الصائمون.

الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة بالقصر العينى، قدم لـ«الدستور» عددًا من النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغلب على العطش طوال نهار رمضان.

1- شرب كميات من المياه

أكد الإبراشى على تناول كميات كافية من المياة على مراحل متقطعة خلال الليل بداية من تناول وجبة الإفطار وحتى السحور، مشيرًا إلى أن الكمية يجب ألا تقل عن لترين.

2- التخلي عن الملح والبهارات نسبيا

تقليل الملح والبهارات على الاطعمة سواء وجبة الفطور أو السحور مع تجنب الإكثار من تناول المخللات خاصة عند السحور. 

3- الفواكه والخضروات 

وجه أستاذ الباطنة بالقصر العيني، بتناول  الفواكه والخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الماء والألياف أثناء الليل مما يقلل الإحساس بالعطش والجوع مثل "الخيار"، حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء يفضل إضافته لطبق السلطة، و"الطماطم" وكذلك "البطيخ" من الفواكه التى يجب الإكثار من تناولها ويمكن استبدالها بالحلويات وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الماء مما يقلل الإحساس بالعطش.

كذلك “التفاح، الشمام، الخس، الكرفس، الملفوف، الفراولة، القرنبيط، الكوسة، البرتقال، البروكلى، الجزر والفلفل الحلو”.

4- الزبادى خلال السحور  

تناول كوب من الزبادى أثناء وجبة السحور، حيث إنه ليس غنيا بالماء فحسب ولكن أيضا يحفز نمو البكتيريا النافعة داخل الجسم

5- التقليل من الحلويات والمنبهات والمياه الغازية

عدم الإكثار من تناول الحلويات والسكريات لأن الإفراط فى تناولها يسبب الإحساس بالعطش بالإضافة إلى أضرارها الأخرى 

كما نصح بعدم الأكثار من تناول المنبهات مثل الشاى والقهوة وكذلك المياه الغازية مع الحرص على تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر والمشمش والتين المجفف والموز والفاكهة .

عدم الإكثار من تناول الحلويات والسكريات لأن الإفراط فى تناولها يسبب الإحساس بالعطش بالإضافة إلى أضرارها الأخرى.

رمضان مياه غازية عطش ارتفاع درجات الحرارة منبهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

لا وقت للراحة.. الحكومة فى رمضان: طوارئ فى المرافق واستمرار الحماية الاجتماعية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

حقوقيون عن مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية: فى صالح المجتمع المدنى

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»