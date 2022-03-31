مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح لمواجهة العطش في نهار رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ومع الارتفاع الواضح في درجات الحرارة تزداد الصعوبات التي يواجهها الصائمون.

الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة بالقصر العينى، قدم لـ«الدستور» عددًا من النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغلب على العطش طوال نهار رمضان.

1- شرب كميات من المياه

أكد الإبراشى على تناول كميات كافية من المياة على مراحل متقطعة خلال الليل بداية من تناول وجبة الإفطار وحتى السحور، مشيرًا إلى أن الكمية يجب ألا تقل عن لترين.

2- التخلي عن الملح والبهارات نسبيا

تقليل الملح والبهارات على الاطعمة سواء وجبة الفطور أو السحور مع تجنب الإكثار من تناول المخللات خاصة عند السحور.

3- الفواكه والخضروات

وجه أستاذ الباطنة بالقصر العيني، بتناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الماء والألياف أثناء الليل مما يقلل الإحساس بالعطش والجوع مثل "الخيار"، حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء يفضل إضافته لطبق السلطة، و"الطماطم" وكذلك "البطيخ" من الفواكه التى يجب الإكثار من تناولها ويمكن استبدالها بالحلويات وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الماء مما يقلل الإحساس بالعطش.

كذلك “التفاح، الشمام، الخس، الكرفس، الملفوف، الفراولة، القرنبيط، الكوسة، البرتقال، البروكلى، الجزر والفلفل الحلو”.

4- الزبادى خلال السحور

تناول كوب من الزبادى أثناء وجبة السحور، حيث إنه ليس غنيا بالماء فحسب ولكن أيضا يحفز نمو البكتيريا النافعة داخل الجسم

5- التقليل من الحلويات والمنبهات والمياه الغازية

عدم الإكثار من تناول الحلويات والسكريات لأن الإفراط فى تناولها يسبب الإحساس بالعطش بالإضافة إلى أضرارها الأخرى

كما نصح بعدم الأكثار من تناول المنبهات مثل الشاى والقهوة وكذلك المياه الغازية مع الحرص على تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر والمشمش والتين المجفف والموز والفاكهة .

عدم الإكثار من تناول الحلويات والسكريات لأن الإفراط فى تناولها يسبب الإحساس بالعطش بالإضافة إلى أضرارها الأخرى.