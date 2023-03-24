شيرين: «كنت هسيب معهد البالية بسبب 1% بس»

قالت الفنانة شيرين، إنها تتذكر موقف لها مع والدها، رحمه الله، حيث ذهبت إلى والدها وهي في العاشرة من عمرها وأخبرته بأنها تريد الخروج من معهد الباليه: "قولت له وأنا في تانيه باليه، خرجني من المعهد ده أنا مش عايزة أستنى فيه".

وأضافت الفنانة شيرين خلال لقائها ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، أن والدها سألها عن السبب، وتابعت:" قال لي إيه إللي حصل؟، إنت كنت مبسوطة جدا، قولتله أنا المفروض أجيب 100 في الامتحان، إزاي أجيب 99".

وتابعت:"مكنتش بغيب يوم عن معهد الباليه، بروح قبل ميعادي، وأحذيتي مضبوطة، لبسي مضبوط، والشرايط متخيطة ، والدها تعلم روسي ىمخصوص حتى يتمكن من سؤال الخبراء بدون وسيط".