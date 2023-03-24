الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيرين: أمى كانت امرأة حديدية وعمرها ما «دلعتنى» فى حياتى

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قالت الفنانة شيرين إن والدتها كانت سيدة قوية جدًا وكان والدها يطلق عليها "مارجريت تاتشر":"أمي هى المرأة الحديدية". 

أضافت شيرين، خلال لقائها ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية ten، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أمها كانت تمتلك 4 رجال تربيهم، لافتة إلى أنها كانت تعتبرها الرجل الخامس الذي كانت تربيه وسط أخواتها الذكور: "أنا مدلعتش خالص لدرجة إني معرفتش أدلع بنتي".

وتابعت "بستغرب جدًا لما أشوف حد طويل وكبير وقاعد على رجل مامته، تملس على شعره وتطبطب عليه، لأن الكلام ده مش وارد عندي خالص، مكنش عندي في القاموس، القاموس عندي يبدأ من الساعة 5 ونصف الاستيقاظ وعلى ما أعمل شعري وأحضر أشيائي، وأخودها وأنزل 6 وربع أكون في الباص، عشان أوصل من شبرا للهرم  للوصول إلى معهد الباليه، أوصل حاجتي كلها جاهزة، ليسي، عندي حصص بخلصها، بعدين أطلع أخود الحصص الثقافية بتاعتي إللي زي كل الناس ما بتاخود في المدارس".

وأشارت إلى أن عميدة معهد الباليه في ذلك الوقت، كانت تقول إن المعهد اسمه معهد الباليه، اللي يسقط في الباليه يترفد، لكن اللي يسقط في الدراسة يعيد:"في البيت عندنا مفيش حاجة اسمها أسقط، أسقط يعني هخرج من المكان اللي بعتبره الجنة بتاعتي، لدرجة إني لما كنت أتعب أو أسخن أقول لهم هروح برضو المعهد، وأنا هنام لو مت.. مشوا الجنازة بتاعتي قدام المعهد عشان يعرفوا إني مت". 

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