الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: هناك حالات تفقد فيها الأرملة حق الوصاية على أبنائها

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حق الوصاية على الأيتام وعلى أموالهم بعد وفاة والدهم ينتقل تلقائيًا لأمهم إلا أن هناك حالات تفقد فيها الأم حق الوصاية على أبنائها بعد وفاة والدهم وبالتالي تنتقل حضانة الأطفال  الوصاية على أموالهم للعم أو الجد للأب.

أوضح عضو تشريعية النواب، لـ" الدستور" أن حالات فقدان الأم لحضانة ووصاية أبنائها بعد وفاة والدهم هي أن تتزوج الأم مثلًا ، أو تتهم في قضية مخلة بالشرف، لافتًا إلى أن الوصاية تكون على النفس والمال، فلو الأم تصرفت بشكل غير سليم في أموال القصر يسحب منها حق الوصاية على أبنائها باعتبارها غير أمينة على أموالهم وبالتالي تنتقل الحضانة والوصاية للعم أو الجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة القضائية لإعداد مشروع قانوني الأحوال الشخصية وصندوق رعاية الأسرة المصرية، إصدار قانون شامل ومتوازن للأحوال الشخصية يضم كل التشريعات المتعلقة بالأسرة، و صياغة أحكام القانونين، بما يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

كما أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية ويتبقى ضبط صياغته، مشيرا إلى أن الرئيس والدولة المصرية حريصون على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، هدفه حماية الأسرة المصرية والأبناء، حيث سيتم طرح القانون فى حوار مجتمعي قبل خروجه رسميا.

وشكلت اللجنة بتوجيهات من الرئيس السيسي لإصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يحل الأزمات التى تعاني منها الأسر المصرية.

الدكتور إيهاب رمزى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة التشريعية بمجلس النواب اللجنة القضائية حضانة الأطفال حوار مجتمعي اخر تطورات قانون الاحوال الشخصية

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