الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه

حبس
حبس

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديريتى أمن الإسكندرية والدقهلية، القبض علي عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسمي شرطة ثان العامرية أول المنصورة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ألقى القبض علي عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة السويس -  حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما ألقي القبض علي عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أعنرافا بما جاء بالتحريات.

الإدارة العامة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأمن الوطني الامن العام عنصر إجرامي

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