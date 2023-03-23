الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصدى لـ9 حالات تعدي على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

إزالة تهديات ومخالفات
إزالة تهديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير قام برصد حالة تعدي على ارض زراعيه بمساحهة18 سهم بعزبة زكريا وتمت الإزالة الفورية.

كما رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية حالتي تعدي بالبناء مخالف على ارض زراعيه بعزبة الإصلاح الزراعي و عاكف وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على الأراضي الزراعية من التبوير وتنفيذ للقانون الوزاري

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالتصدي بيدا من حديد لكافة حالات التعدي بمختلف أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لاسترداد هيبة الدولة و حقوق الشعب .

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز، أشرف على إزالة حالتين تعدي على ارض زراعية بحوض الشيخ احمد علي مساحة 2قيراط و6 اسهم ، وكذلك حالتين تعدى على ارض زراعية بحى غرب ، وتم تسليم الأرض خالية الي مسئول الجمعية الزراعية.

كما قام رئيس حي شرق وإدارة الازالات والاشغالات بإزالة حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص شرق المحطة شارع متفرع من شارع الحريه علي مساحة 130متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف

وأضاف رئيس المركز، أن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية تمكن من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط وتم تسليم الأرض خالية من التعدي لمسئول حماية الأراضي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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وائل لطفي

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