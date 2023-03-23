الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالبحيرة

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة أمام قرية بني هلالن التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة شاب بعدما صدمته سيارة بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «فتحي حامد النوحي»، 17 سنة، مقيم قراقص بمركز دمنهور، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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