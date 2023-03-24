الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تخذر: تقلبات جوية وأمطار رعدية تضرب 13 محافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، على أغلب المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تتعرض البلاد لتغير مفاجئ وسقوط أمطار رعدية تصل إلى 70% على 13 محافظة على مدار اليوم، تمتد إلى القاهرة الكبرى، وسط تكون للغيوم ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضح خبراء الأرصاد أن احتمالات سقوط الأمطار على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» تصل لـ 50% وتكون رعدية مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشهد حالة الطقس غدًا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» تكون الغيوم الجزئية ونشاطا للرياح التي سجلت سرعتها 36 كيلو مترا في الساعة، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية بنسبة 70% وسجلت العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدًا أيضاً في محافظات جنوب الوجه البحري وهي: «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وذلك بنسبة تصل إلى 60% وتكون رعدية، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدًا في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمرـ إذ يسود طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح والتي بلغت أقصى سرعتها في جنوب الصعيد، إذ سجلت 36 كيلو مترا في الساعة

درجات الحرارة في مصر
 

ويشهد الطقس، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من يوم الاثنين، سوف تشهد حالة الطقس استقرار نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنعدم فرص الأمطار ويبقى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

«الدستور» يقدم في السطور التالية بيانًا بدرجاتن الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 28 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 29 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 30 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة

سقوط الأمطار حالة الطقس غدا حالة الطقس امطار الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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