الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الأوقاف: قناة «الناس» إحدى أدوات بناء الوعي الرشيد دينيًا ووطنيًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن للإعلام الرشيد أثره في بناء الوعي الرشيد، وقناة “الناس” في ثوبها الجديد نؤمل لها وندعوا أن تكون إحدى أدوات بناء الوعي الرشيد دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا، وأن تكون إضافة للإعلام الجاد البناء.

داعيًا بالتوفيق للقائمين على قناة “الناس”

وأضاف خلال الفيديو الذي نشرته قناة "الناس"، "نتمنى لها وللقائمين عليها كل التوفيق، وبمناسبة قدوم شهر رمضان يسرني أن أتوجه عبر قناة الناس بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سائلًا الله عزوجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة".

وتابع: "كما يسرني أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول هذا الشهر العظيم سائلًا الله أن يوفقنا فيه لكل خير وأن يحفظ مصرنا العزيزة".

وزير الأوقاف قناة “الناس” أدوات بناء الوعي الرئيس عبدالفتاح السيسي إضافة للإعلام الجاد

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