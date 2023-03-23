الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101» الحلقة الأولى.. مقتل الإرهابي توفيق فريج في عملية تطهير سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت منذ قليل، الحلقة الأولى من أحداث مسلسل "الكتيبة 101"، الذي ينافس بقوة ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى مقتل الإرهابي توفيق فريج في عملية تطهير سيناء وظهر فى العملية الفنان كريم فهمي والذى يجسد أحد أبطال قوات الجيش.

"الكتيبة 101" من الكتائب التي واجهت العديد من هجمات التكفيريين، ونجحت في كسرهم داخل سيناء، وذلك بعد ارتفاع وتيرة العمليات الإجرامية ضد الجيش المصري.

ويرصد المسلسل بطولات رجال الكتيبة 101 لرد هجمات التكفيريين المتتالية.

ويضم مسلسل الكتيبة 101، نخبة من أبرز النجوم، منهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

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