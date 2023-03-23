الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران.. إستعدادات مكثفة لخدمة المسافرين خلال شهر رمضان

جانب من المسافرون
جانب من المسافرون

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع عملائها المسافرين والقادمين اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

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وقدم فريق عمل من مصر للطيران الهدايا والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وقد أعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر والتقدير للناقل الوطني مصر للطيران على اهتمامها الدائم بعملائها، وذلك حرصاً منها على مشاركة عملائها في جميع المناسبات.

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وقد اتخذت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم.

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فقد استعدت كافة الشركات التابعة للشهر الكريم وحرصت مصر للطيران على إضفاء الأجواء الرمضانية على متن طائراتها وتقديم الوجبات التى يتميز بها الشهر الكريم والتي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، كما اتخذت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع فترات ذروة التشغيل.

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وكان قد أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن نجاح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات في اجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة في مجال الإنبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA، وقد تم ذلك تحت قيادة الطيار محمد بدوي موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

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وأكد زكريا أن الشركة تحرص دائماً على تطبيق معايير الجودة العالمية والحفاظ على البيئة وإتباع توصيات المنظمات والهيئات الدولية مثل ICAO والاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات.

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كما أضاف أن هذا الاجتياز يعتبر تأكيداً على إتباع الشركة الوطنية لسياسات تقليل الانبعاثات وفقاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP 27 وتنفيذاً للتوصيات الدولية من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الغلاف الجوى.

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هذا وقد أشاد فريق المراجعين الدوليين بفريق عمل مصرللطيران وعلى رأسهم الطيار أحمد مطر مدير عام الإدارة العامة للوقود والانبعاثات بقطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.

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مصر للطيران الناقل الوطني شهر رمضان شهر رمضان المعظم قطاع السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

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