رئيس جامعة أسيوط يشارك الأطقم الطبية والعمال المناوبين بمستشفى القلب وجبة إفطار رمضان

توجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم في زيارة إلى مستشفى القلب الجامعي وذلك لتناول وجبة الإفطار مع أفراد الأطقم الطبية المناوبين في العمل بالمستشفى تزامناً مع أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن حرصه على تناول وجبة الإفطار مع شباب الأطباء وأفراد الأطقم التمريض والعمال المناوبين بمستشفى القلب الجامعي في أول أيام شهر رمضان الفضيل يمثل رسالة شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات أسيوط الجامعية لما يبذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب في خدمة المرضى مضحين في ذلك براحتهم الشخصية و حرمانهم من فرحة التجمعات العائلية والأسرية في كثير من المناسبات والأعياد.

كما أعرب أفراد الأطقم الطبية عن سعادتهم بتلك المفاجأة وحرص رئيس الجامعة على تواجده معهم قبل أذان المغرب بدقائق قليلة فى لفتة طيبة وكريمة منه.