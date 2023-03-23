الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح ومتابعة منفذي «أهلاً رمضان» بمدينتي البصيلية والسباعية في أسوان

اهلا رمضان
اهلا رمضان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد عادل شرشر بافتتاح منفذ (أهلاً رمضان ) للسلع الغذائية بمدينة البصيلية وذلك بحضور المهندس أسامه حسنين مدير عام مصنع سكر إدفو. 

وجاء ذلك استمراراً للتعاون بين المحافظة وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية. 

وقد أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بدور شركة السكر والصناعات التكاملية فى دعم ومساندة الجهود المبذولة لتوفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين والأهالي، بجانب الالتزام بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل محاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار.

ومن جانبه أوضح العميد عادل شرشر أن منفذ (أهلاً رمضان) يوفر جميع منتجات شركة السكر من السلع الأساسية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً.

وفي نفس السياق أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة تفقدية لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بمنفذ (أهلاً رمضان)، لافتاً بأن ذلك يتواكب مع المرور الميدانى على الأسواق والمحلات والمخابز البلدية لرصد المخالفات التموينية، مع المتابعة الميدانية أولاً بأول لمدى إلتزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض (أهلاً رمضان) بعرض وتوفير السلع الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالي والمواطنين لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب. 

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أسوان منفذي اهلا رمضان افتتاح السباعية البصيلية محافظ أسوان

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