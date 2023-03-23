«أعظم سورة فى القرآن».. على جمعة يكشف أسرار وفضائل سورة الفاتحة

تحدث الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أسرار وفضائل سورة الفاتحة.

وقال جمعة، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المُذاع على قناة «الحياة» إن سورة الفاتحة لها فضل عظيم، مضيفًا: «هى السبع المثاني وهى رقية من أعظم الرقى تمنع الغضب وهى شفاء من كل داء».

وتابع: «سورة الفاتحة هى أعظم سورة في القرآن الكريم، وركن من أركان الصلاة».

واستكمل: «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث يرويه عن ربه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى عليّ عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجّدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي».