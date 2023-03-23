مصر وفيتوريا ومالاوى.. المواجهة الأولى فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

بالرغم من أن منتخبي مصر ومالاوي تقابلا من قبل 8 مرات تاريخيا، إلا أنهما لم يلتقيا في السابق في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن ثم مباراتهما، غدا، في تمام الساعة التاسعة مساء في الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023 هي الأولى بينهما على استاد الدفاع الجوي.

وضع مصر في المجموعة

مصر في وضعية معقدة جدا في المجموعة إذ تقبع في قاعها برصيد 3 نقاط فقط جمعتها من انتصار تحقق بشق الأنفس على منتخب غينيا بهدف نظيف في الجولة الأولى على استاد القاهرة الدولي، وتلقت هزيمة مفاجئة صادمة على يد منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية على ملعب بينجو.

المجموعة الرابعة هي الأعقد

وهذه المجموعة هي أعقد مجموعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، فهي متشابكة للغاية، فهي المجموعة الوحيدة التي كل منتخباتها في رصيدها 3 نقاط من جولتين، ويفصل بينها فارق الأهداف فقط، حيث تتصدرها إثيوبيا بفارق أهداف +1 في حين يأتي في المركزين الثاني، والثالث مالاوي وغينيا على التريب بالرغم من فارق الأهداف للمنتخبين صفر لكن تتفوق مالاوي أنها سجلت هدفين، واستقبلت مثلهما بينما غينيا أحرزت هدفا وحيدا، وتلقت مثله، أما فارق أهداف مصر – 1.

فيتوريا و3 مباريات ودية

على الجانب الآخر هذه هي المباراة الرسمية الأولى لمصر تحت قيادة فنية من البرتغالي روي فيتوريا الذي قاد مصر فنيا من قبل في 3 لقاءات ودية منذ توليه المسئولية الفنية في شهر يوليو 2022.

المباراة الأولى كانت أمام منتخب النيجر في 23 سبتمبر 2022، وفازت مصر بـ3 أهداف دون مقابل.

المباراة الثانية كانت أمام منتخب ليبريا في 27 سبتمبر 2022، وتغلبت مصر أيضا بثلاثية نظيفة.

أما المباراة الثالثة والأخيرة، فهي كانت الأصعب على الإطلاق، والاحتكاك الأقوى لأنها كانت منتخب بلجيكا القوي، وتمكنت مصر من تفجير مفاجأة كبيرة بفوزها عليها بنتيجة 2 – 1.

وهذه المباراة لم تلعبها بلجيكا باستهتار أو دون مبالاة بل لعبتها بكل جدية لأنها كانت تستعد لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

طريقة فيتوريا وتشكيلته

من خلال رؤيتنا للقاءات الثلاثة هذه، فإن فيتوريا يعتمد على طريقة 4 – 3 – 3 التي لم يغيرها، ويعتمد في تشكيلته الأساسية على اللاعبين المحترفين مثل لاعبي الاتحاد السعودي أحمد حجازي، وطارق حامد، وعمر مرموش لاعب نادي في إف إل فولفسبورج الألماني، ومحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي لكنه يفتقد إلى جهود اللاعبين محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي بسبب الإصابة.

فيتوريا يبحث عن الانتصار الأول الرسمي

يسعى فيتوريا إلى تحقيق انتصاره الأول الرسمي في قيادة مصر فنيا على حساب مالاوي، وهو اللقاء الذي يقدم به نفسه للجمهور المصري بغض النظر عن اللقاءات الثلاثة الودية السابقة.

وهذا الانتصار بات في غاية الأهمية حتى تخرج مصر من قاع المجموعة، فهذا المركز لا يليق بها على الإطلاق، وحتى تخطو خطوة نحو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، فمصر هي الأكثر مشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مناصفة مع ساحل العاج بـ25 مرة، وهي الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الإفريقية بـ7 ألقاب.