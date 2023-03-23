الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تقدم حقيبة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بـ«إنجمينا التشادية»

الوفد التشادي بجامعة
الوفد التشادي بجامعة الإسكندرية

 قدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، حقيبة تدريبية لـ7 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة إنجمينا بدولة تشاد، خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس 2023 الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، في إطار توطيد سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والدول الإفريقية.

واستقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أعضاء الوفد التشادي أمس عقب انتهاء البرنامج التدريبي، بحضور الدكتور محمد عبدالله زكي، منسق فرع الجامعة بتشاد. 

وخلال الزيارة أكد الدكتور الغندور على دعم الجامعة الكامل للأشقاء من الدول الإفريقية، ومد جسور التواصل معهم وتفعيلها في كل المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أهم مقومات التقدم والتنمية. 

وأكد على استعداد الجامعة لتكرار هذه البرامج التدريبية لتحقيق أقصى استفادة لكل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالدول الإفريقية. 

ومن جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها على توفير مثل تلك البرامج التدريبة المتميزة ورؤيتهم للمحتوى المتميز والهادف المقدم من جامعة الإسكندرية، ما يساعدهم على تطوير العملية التعليمية بجامعتهم. 

وشمل البرنامج التدريبي تنمية مهاراتهم فى عدة مجالات هى: «التميز المؤسسي، القيادة والفكر الاستراتيجي، تنمية مهارات القيادة التنفيذية، معايير الجودة في العملية التعليمية، ابتكارية حل المشكلات وصنع القرار، إعداد وإدارة المشروعات، الملكية الفكرية».

جامعة الإسكندرية حقيبة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس جامعة إنجمينا التشادية الوفد التشادى

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