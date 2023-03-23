الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقتين فى الحوامدية وإمبابة

حريق شقة
حريق شقة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع عرب الساحة المتفرع من شارع غزوة بدر بمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع جامع بلال بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة الحوامدية وإمبابة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل سيارة سوزوكى أمام البوابة الثالثة- دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر ولم يسفر الحريق عن وقوع أى اصابات وتمت عملية الإخماد بالكامل.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق شارع عرب الساحة شارع غزوة بدر منطقة الحوامدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«شكرًا من هنا لبكرة».. عمرو دياب يغنى بأحدث إعلانات رمضان وظهور محمد صلاح وعائلته

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

تراجع الدولار عالميًا يدفع الذهب لمستويات قرب 2000 دولار

«الرى»: تأهيل وتبطين الترع يُحقق عدالة فى توزيع المياه بين المزارعين

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوه الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»