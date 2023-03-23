السيطرة على حريق شقتين فى الحوامدية وإمبابة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع عرب الساحة المتفرع من شارع غزوة بدر بمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع جامع بلال بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة الحوامدية وإمبابة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل سيارة سوزوكى أمام البوابة الثالثة- دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر ولم يسفر الحريق عن وقوع أى اصابات وتمت عملية الإخماد بالكامل.