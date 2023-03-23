الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 5 لقيامهم بإكراه مواطن على توقيع إيصالات بالزيتون

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمس أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإكراه أحد المواطنين على توقيع إيصالات، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بقيام بعض الأشخاص "مجهولين " يستقلون سيارة "ميكروباص" باصطحاب والده من العقار سكنه بدائرة القسم لجهة غير معلومة.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه "مصاب بكدمات وسحجات بالذراعين" وقرر بتضرره من (إحدى السيدات - مقيمة دائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها بتحريض بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" باستدراجه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" واقتياده إلى إحدى المناطق بالقليوبية وإكراهه على التوقيع إيصالات أمانة وبعض الإقرارات لا يعلم مضمونها، وعقب ذلك قاموا بتركه ، لوجود خلافات بينه وبين الأخيرة على ملكية عقار والصادر قرار تمكين لصالحه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع (قائد السيارة المستخدم فى ارتكاب الواقعة و3 أشخاص آخرين- جميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطهم ، لإجباره على التوقيع على عدد من المستندات "ضبطت بإرشاد المشكو فى حقها" عبارة عن (عدد من إيصالات الأمانة - عدد من الإقرارات بالتنازل عن العقار محل النزاع - عدد من الأوراق على بياض - عدد من عقود البيع نهائى على بياض "جميعهم مزيلين بتوقيع المجنى عليه" - حافظة خاصة بالمجنى عليه بداخلها بعض الأوراق الخاص به ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وأتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية توقيع إيصالات مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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