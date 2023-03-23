الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الرقابة المالية» توافق على عرض جديد من «الأصباغ» للاستحواذ على «باكين» بـ36 جنيهًا للسهم

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة على أشهم شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، ليصبح 36 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا للسهم.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وما تقضى به المادة 344 منها؛ فإن الرقابة المالية ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء.

وقررت الهيئة مد فترة سريان عرض الشراء المقدم على أسهم "باكين"، بحيث تنتهي الثلاثاء، 4 أبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته، وبنفس شروط الإعلان المعتمد منها.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أعلنت منذ يومين عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، بسعر 35 جنيهًا للسهم.

الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة على أشهم شركة البويات و الصناعات الكيماوية باكين 36 جنيه بدلا من 34 جنيه للسهم قررت الهيئة مد فترة سريان عرض الشراء المقدم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين تنتهي في يوم الثلاثاء 4 إبريل القادم بدلا من 3 إبريل 2023 مشروع إعلان عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات

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