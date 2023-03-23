«الرقابة المالية» توافق على عرض جديد من «الأصباغ» للاستحواذ على «باكين» بـ36 جنيهًا للسهم

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة على أشهم شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، ليصبح 36 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا للسهم.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وما تقضى به المادة 344 منها؛ فإن الرقابة المالية ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء.

وقررت الهيئة مد فترة سريان عرض الشراء المقدم على أسهم "باكين"، بحيث تنتهي الثلاثاء، 4 أبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته، وبنفس شروط الإعلان المعتمد منها.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أعلنت منذ يومين عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، بسعر 35 جنيهًا للسهم.