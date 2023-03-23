«سوق الكريبتو».. تراجع جماعي للعملات الرقمية بسبب رفع سعر الفائدة

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس 23 مارس 2023، بعد قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5%

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 2.50%، ليصل إلى 27.517.2 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.27% دولار مسجلة 1.744.63 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 6.67%، ليسجل 0.3606 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 70. 4% ليسجل 505. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 1.95%، ليصل إلى مستويات 0.074649 دولار، وتراجع سعر "شيبا" بنسبة 2.29% إلى مستويات 0.01065 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 3.75% إلى مستويات قرب 16.91 دولار.

وكذلك تراجعت عملة "تيرا" بنسبة 56. 2% إلى مستويات 0.001257 دولارات، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 96. 7% إلى مستويات 3418 .1 دولار، و تراجع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 9.35% إلى مستويات 0.42514 دولار.

- "المركزي الأمريكي" يرفع توقعاته للتضخم لعام 2023

وبحسب تقرير التطلعات الاقتصادية الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع قرار الفائدة، فقد رفع المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم لعام 2023، بينما خفض توقعات معدل البطالة، وثبت توقعات أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع الفيدرالي نمو معدل التضخم إلى 3.3 في المئة خلال عام 2023، من 3.1 في المئة المتوقعة في تقرير ديسمبر ، بينما ثبت توقعات عامي 2024 و2025 دون تغيير عند 2.5 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.

بينما خفض الفيدرالي توقعات معدلات البطالة لعام 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، بينما ثبت توقعات 2024 عند 4.6 في المئة، ورفع توقعات 2025 من 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة.

وبحسب التقرير لم تتغير توقعات متوسط أسعار الفائدة لعام 2023 والتي استقرت عند 5.1 في المئة، ما يشير إلى زيادة إضافية قادمة في الأسعار، بينما تم رفع متوسط توقعات عام 2024 من 4.1 في المئة إلى 4.3 في المئة لأسعار الفائدة.

وينعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي الثاني والثالث من مايو ، على أن يواصل مراقبة البيانات الاقتصادية؛ لما لها من تأثير على قرار السياسة النقدية.