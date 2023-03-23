الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سوق الكريبتو».. تراجع جماعي للعملات الرقمية بسبب رفع سعر الفائدة

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس  23 مارس 2023، بعد قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5%

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 2.50%، ليصل إلى 27.517.2 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.27% دولار مسجلة 1.744.63 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 6.67%، ليسجل 0.3606 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 70. 4% ليسجل 505. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع  بنحو 1.95%، ليصل إلى مستويات 0.074649 دولار، وتراجع سعر "شيبا" بنسبة 2.29% إلى مستويات 0.01065 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 3.75% إلى مستويات قرب 16.91 دولار.

 وكذلك تراجعت عملة "تيرا" بنسبة 56. 2% إلى مستويات 0.001257 دولارات، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 96. 7% إلى مستويات 3418 .1 دولار، و تراجع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 9.35% إلى مستويات 0.42514 دولار.

- "المركزي الأمريكي" يرفع توقعاته للتضخم لعام 2023

وبحسب تقرير التطلعات الاقتصادية الذي أصدره  الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع قرار الفائدة، فقد رفع المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم لعام 2023، بينما خفض توقعات معدل البطالة، وثبت توقعات أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع الفيدرالي نمو معدل التضخم إلى 3.3 في المئة خلال عام 2023، من 3.1 في المئة المتوقعة في تقرير ديسمبر ، بينما ثبت توقعات عامي 2024 و2025 دون تغيير عند 2.5 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.

بينما خفض الفيدرالي توقعات معدلات البطالة لعام 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، بينما ثبت توقعات 2024 عند 4.6 في المئة، ورفع توقعات 2025 من 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة.

وبحسب التقرير لم تتغير توقعات متوسط أسعار الفائدة لعام 2023 والتي استقرت عند 5.1 في المئة، ما يشير إلى زيادة إضافية قادمة في الأسعار، بينما تم رفع متوسط توقعات عام 2024 من 4.1 في المئة إلى 4.3 في المئة لأسعار الفائدة.

وينعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي الثاني والثالث من مايو ، على أن يواصل مراقبة البيانات الاقتصادية؛ لما لها من تأثير على قرار السياسة النقدية.

333750648_885794712501296_5341391818731138069_n
333750648_885794712501296_5341391818731138069_n
أسعار العملات الرقمية رفع سعر الفائدة إيثريوم دوج كوين كاردانو العقود الذكية بيتكوين سعر بيتكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23-3-2023

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»