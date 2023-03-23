نقل مصابى حادث طنطا إلى المستشفى الجامعى

كشف مصدر أمني عن نقل مصابي حادث طريق طنطا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

شهد طريق طنطا القاهرة الزراعي تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وانتقلت 7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي.

وانتقلت 7 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.