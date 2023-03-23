الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سليمان وهدان يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

الزمالك
الزمالك

كشف سليمان وهدان، نائب رئيس نادي الزمالك، عن آخر المستجدات التي تخص ملف المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن رحيل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق بعدما تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال وهدان في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة استقر على مدرب الزمالك الجديد وهو مصري وغير مسموح لي الإعلان عنه في الوقت الراهن".

وأضاف: "المدرب الجديد هو أحد أبناء نادي الزمالك، والإعلان عنه سيكون بعد مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة".

وأشار إلى أن المدرب الجديد للزمالك سبق وأن تولى تدريب الفريق من قبل.

وواصل حديثه: "الزمالك سيلعب مباراة البنك الأهلي دون 10 لاعبين أساسيين لتواجدهم في المنتخب الأول والأولمبي".

وأردف: "فيريرا تفهم كل الأمور المتعلقة بنادي الزمالك أثناء إنهاء تعاقده وأوجه التحية لـ أمير مرتضى لتعامله في هذا الملف بشكل راقي".

وأوضح: "لدينا مشكلة في الزمالك وبعض اللاعبين لا تقدر تاريخ النادي ولا قيمة الزمالك وهناك بعض التخاذل ونحتاج لاستعادة الروح وإعادة النظر في بعض الصفقات".

وشدد على أن أي لاعب ليس لديه رغبة في ارتداء قميص الزمالك لن يتمسك النادي به.

وأكد: "الزمالك لديه رغبة في استمرار كل المواهب وسيكون هناك مفاوضات في الفترة المقبلة لتجديد تعاقد سيف جعفر ويوسف أسامة".

وأتم تصريحاته: "الصفقات الماضية جاءت للزمالك في وقت صعب وسنعمل على علاج كل مشاكل الفريق".

سليمان وهدان مدرب الزمالك الجديد الزمالك الدورى المصرى

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