بعد صورتها معه.. رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوى

علقت النجمة رانيا يوسف، على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد الصورة التي نشرت لهما معًا، كاشفة حقيقة ارتباطها به.

وقالت خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات فقط"، موضحة أن هذه الصورة من كواليس عمل تشارك معه فيه.

حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي

ونفت الفنانة رانيا يوسف، ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بسبب هذه الصورة، قائلة: "أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من الدعاية للفيلم".

وتابعت: "أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي، لو تقدم ليا مش هوافق عليه.. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى".