رانيا يوسف تكشف تفاصيل استغلال زوجها الثانى لها.. ومن أحبته بأزواجها

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تفاصيل عن حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أخطأت عندما سمحت لأزواجها أن يستغلوها.

وقالت خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن زوجها الثاني استغلها ماديًا، وأنها دفعت الثمن غاليًا وخسرت كل أموالها، مؤكدة أنها كانت شهمة ومنحته أموالها لتنفيذ مشروع ولكنها "لبست في الحيط".

وأضافت، أنه لم يكن هناك مشروع وكان ذلك في 2011 ولكنها نسيت الموضوع، لأن المشكلة كان فيه الكثير من التفاصيل التي أذاتها في أولادها.

قصة الحب في حياتها

وأكدت أنها رغم انفصالها عن المنتج محمد مختار، والد ابنتيها إلا أنها أحبته كثيرًا، وانفصلت عنه رغم حبها الكبير له بعد زواج استمر 12 عامًا لأنه النصيب، موضحة أن عشرته كانت جيدة ودمه خفيف، وليس له مطالب في الحياة.

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تتزوج رجلًا أصغر منها بعشرين عامًا ولكن تكون تحبه ويكون جيدًا.