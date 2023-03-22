الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الرُّكع السجود.. شاهد أول ليلة من رمضان فى مساجد المحروسة العامرة

صلاة التراويح
صلاة التراويح

أُقيمت صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية، وتم نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة على شاشة قناة الحياة، وأمّ المصلين من أعلام دولة التلاوة المصرية فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع.

جاء ذلك بحضور د.هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وجمع غفير من جمهور ورواد المسجد.

IMG-20230322-WA0090

في السياق، انطلقت منذ قليل، صلاة التراويح الأولى في رحاب الجامع الأزهر الشريف أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ- 2023م، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

وأمّ المصلين الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي تلا من صدر سورة البقرة برواية ورش عن نافع.

وأنهى الجامع استعداداته لاستقبال المصلين بالطاقة الاستيعابية الكاملة في أروقته العريقة وصحنه الواسع، وتعود معه أجواء شهر رمضان وروحانياته وبركاته، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر ببثها مباشرة عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنَّ أنشطة وفعاليات الجامع ضمن خطته العلمية والدعوية تتضمن خلال الشهر المبارك: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميًا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين بإجمالي 120 ألف وجبة خلال الشهر).

IMG-20230322-WA0095

وتبدأ المقارئ بالجامع الأزهر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بقراءة الإمام حفص والقراءات العشر، بواقع (10) مقارئ يوميًّا، تستهدف الرجال والنساء، وتكون مباشرة وأونلاين، ويقوم عليها المحفظون المعتمدون بالرواق الأزهري.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الجامع ينظم «ملتقى الظهر» بإجمالي (52) درسًا تتنوع بين دروس خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، حيث يقوم بـ«ملتقى الرجل» (26) واعظًا بمعرفة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني وبمشاركة باحثي الجامع الأزهر، أما «ملتقى المرأة» فيقوم به (26) واعظةً بمعرفة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني لشئون الواعظات، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبمشاركة باحثات الجامع الأزهر أساتذة الجامعة، بواقع درس للرجال ودرس للنساء يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

أما «ملتقى العصر» فينظمه الجامع بإجمالي (26) ملتقى، يقوم به (26) محاضرًا، بمعرفة لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ونخبة من أساتذة الجامعة، و(26) محاضرًا، بمعرفة لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، تناقش جميعها أبرز القضايا المعاصرة، لرفع الوعي الديني والفكري لدى رواد الجامع.

IMG-20230322-WA0095

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.

كما أعد الجامع الأزهر جدولًا للسادة المرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ويشهد الجامع خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1083 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك. كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 آلاف وجبة على مدار الشهر، وبواقع 4000 وجبة يوميًّا للطلاب الوافدين، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر، وسيكون الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع كل عام.

صلاة التروايح
صلاة التروايح
صلاة التروايح
صلاة التروايح
IMG-20230322-WA0094
IMG-20230322-WA0094
IMG-20230322-WA0096
IMG-20230322-WA0096
IMG-20230322-WA0097
IMG-20230322-WA0097
IMG-20230322-WA0088
IMG-20230322-WA0088
IMG-20230322-WA0089
IMG-20230322-WA0089
IMG-20230322-WA0087
IMG-20230322-WA0087
IMG-20230322-WA0085
IMG-20230322-WA0085
IMG-20230322-WA0086
IMG-20230322-WA0086
IMG-20230322-WA0084
IMG-20230322-WA0084
IMG-20230322-WA0066
IMG-20230322-WA0066
IMG-20230322-WA0077
IMG-20230322-WA0077
IMG-20230322-WA0076
IMG-20230322-WA0076
IMG-20230322-WA0065
IMG-20230322-WA0065
IMG-20230322-WA0063
IMG-20230322-WA0063
IMG-20230322-WA0061
IMG-20230322-WA0061
IMG-20230322-WA0068
IMG-20230322-WA0068
IMG-20230322-WA0064
IMG-20230322-WA0064
IMG-20230322-WA0071
IMG-20230322-WA0071
IMG-20230322-WA0073
IMG-20230322-WA0073
IMG-20230322-WA0057
IMG-20230322-WA0057
IMG-20230322-WA0060
IMG-20230322-WA0060
صلاة التراويح مساجد الجمهورية جميع مساجد الجمهورية شعائر صلاتي العشاء التراويح مسجد الإمام الحسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»