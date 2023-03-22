الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة

مصرع طفل صدمته سيارة
مصرع طفل صدمته سيارة

لقي قبل قليل، طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «مصر _ إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة، مما أسفر عن مصرع طفل أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «عصام أحمد زيدان»، 12 سنة، مقيم أسيوط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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