الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل مدرس فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

جثة
جثة

قُتل مدرس بطلق ناري، اليوم الأربعاء، أثناء سيره بالشارع وقت نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أسمنت، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمقتل مدرس بطلقات نارية خاطئة إثر مشاجرة مسلحة بين أبناء عم في قرية أسمنت بنقادة.

وبعد الفحص تبين مقتل "محمد أحمد ناشد، يبلغ من العمر 58 عامًا، بطلقات نارية إثر مشاجرة بين أبناء عم كان المجني عليه يسير في الشارع حينها وأصيب بطلقات نارية خاطئة أودت بحياته.

تقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

أخطرت النيابة الأسلحة النارية التحري التحقيق الحريق الحماية المدني الحماية المدنية ب الحماية المدنية بقنا

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