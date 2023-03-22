الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن حجم المستفيدات من إعفاء المصروفات الدراسية

نيفين القباج
نيفين القباج

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعفاء 3 مليون فتاة لأسر تكافل من دفع المصروفات الدراسية لدعم تعليم الفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر، وذلك بزيادة 17% وبتكلفة تتخطى مليار جنيه.

أضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدي من التضامن الاجتماعي ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية 5 مليار جنيه.

صرف الدعم النقدي

وتواصل وزارة التضامن صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تواجه  المواطنين.

وأعلن الرئيس السيسي زيادة الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بزيادة 25% تبدأ من منتصف أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوال، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

إجراءات الحصول على الدعم 

وأعلنت وزارة التضامن أن التقدم في برنامج تكافل وكرامة سيتم بالتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية بجميع الأوراق الآتية:

صور من “بطاقة الرقم القومي” يكون مدون فيها العنوان وسكن المتقدم.
صور لشهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة.
صور من قسيمة الطلاق أو من الزواج.
صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
صورة من بطاقة التموين.
بيان بالقيد المدرسي للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة.
مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية بحالة المرض المزمن.

برنامج فرصة

وأكدت وزارة التضامن أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي هو أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة اقتصادياً، من خلال تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل وحصولهم علي وظائف لائقة أو توفير التدريب وأدوات الإنتاج وتقديم حزمة الخدمات الغير مالية، بالاضافة الى تدريباتهم على إدارة المشروعات والشمول المالي.

التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الزواج المبكر المصروفات الدراسية المرض المزمن

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