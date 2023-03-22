مستشار مولدوفا السابق: لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسى

أكد سيرغي توفيلات، المستشار السابق لرئاسة مولدوفا، أنه لا يمكن لمولدوفا أن ترفض شراء الغاز من شركة "غازبروم" الروسية، مؤكدًا أن رفض الغاز الروسي سيؤدي بالبلاد إلى كارثة إنسانية، وأشار المستشار السابق لرئاسة مولدوفا، والخبير الاقتصادي سيرغي توفيلات، أن البلاد تتلقى معظم الكهرباء من محطة "مولدافسكايا" الكهرومائية الواقعة في بريدنيستروفيه، والتابعة لشركة "إينتر راو" الروسية.

وأكد توفيلات في تصريحات عبر قناة مولدوفا التليفزيونية "أن أكبر مشكلة في مولدوفا هي أنها تعتمد على شبكات الطاقة والكهرباء التي تمر عبر بريدنيستروفيه، بدون الغاز الروسي، سنصطدم بأزمة إنسانية".

شركة غاز : لا يمكن التخلي عن إمدادات الغاز الروسي

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "قازاق غاز" الكازاخستانية الوطنية، سانغاز زاركيشوف، إنه سيكون من الخطأ أن تتخلى الأسواق العالمية عن إمدادات الطاقة الروسية.

وتابع زاركيشوف، في تصريحات، الأربعاء أن "هناك احتياطيات ضخمة (في روسيا)، وإنتاجًا ضخمًا. أعتقد، بالطبع، سيكون من الخطيئة عدم استخدام مثل هذا المورد، وسيكون ذا قيمة للسوق العالمية".

واعتبارًا من 5 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية.

واتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم الخدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات؛ ما لم يكن قد تم شراؤها تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الجيدة من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافثا).

وردًا على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفًا سعريًا في العقود؛ كما تحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

ودخل المرسوم الرئاسي الروسي، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفًا للأسعار، والذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، يوم 27 ديسمبر 2022.

كما يجوز للرئيس الروسي، بناء على المرسوم منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية، إلى البلدان التي فرضت سقفًا للأسعار، على أساس قرار خاص منه.