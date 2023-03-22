الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بركات: المنتخب الأوليمبى حقق هدفه بالقاهرة ولدينا شوط ثان فى زامبيا

محمد بركات
محمد بركات

أعرب محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على المنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن ارتياحه لفوز المنتخب بهدفين نظيفين على زامبيا في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم في ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (تحت 23 سنة) وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وتابع بركات "لعبنا مباراة جيدة في مجملها وحققنا الهدف منها فى القاهرة وهو الفوز النظيف دون اهتزاز شباكنا وهذه نقاط إيجابية، وكان من الممكن أن نضاعف النتيجة ولكننا أهدرنا فرصا كثيرة، بشكل عام  لاعبونا كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا مباراة طيبة ولديهم مهمة فى غاية الأهمية فى زامبيا لأن مباراة العودة بمثابة الشوط الثاني للجولة الحاسمة،  لدينا طموح كبير في تجاوز زامبيا من بوابة الكبار والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية ومواصلة المسيرة نحو الحلم الأوليمبي الجميل الذى ينتظر هذا الجيل، مبروك للجهاز الفني واللاعبين وكل أفراد منظومة المنتخب الأوليمبي وننتظر تأكيد الحسم والتأهل فى زامبيا ..نمتلك جيلا واعدا تم تكوينه فى فترة وجيزة ومع ذلك يقدم عروضا راقية ورائعة ويتطور سريعا".

وحقق المنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالي المدير الفنى للمنتخب والفائز بذهبية ريو دي جانيرو مع البرازيل الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين اخرزهما ابراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف أجويرو  واقترب بقوة من التأهل للبطولة المجمعة ، والمعروف عن ميكالى بأن مدرب لا يعرف الهزيمة ولا يقهر حيث حقق مع المنتخب الأوليمبي المصري نتائج إيجابية  حتى الآن وديا ورسمي حيث تأهل على حساب إسواتيني بالفوز بهدف نظيف فى مجموع المباراتين وسبق له الفوز وديا على بنين بهدف والمغرب مرتين ٣/٢ و٢/١ فى معسكره بالمغرب وهزم والجابون ٣/صفر والسودان ١/ صفر .

المنتخب الأوليمبي مباراة مصر وزامبيا تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما محمد بركات

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