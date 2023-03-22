الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير حقوقى: العراقيون يشربون مياهًا ملوثة بالنفط

مياه شرب
مياه شرب

أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير، والنفط ومياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية، ترمى جميعها في الأنهار، حسب بيان رسمي.

وذكر المرصد أن "العراقيين يشربون منذ سنوات طويلة مياهًا ملوثة بالنفط ومياه الصرف الصحي، وفشلت جميع الحكومات في إيجاد معالجة لمشكلة تلوث المياه التي باتت مصدرًا أساسيًا لأمراض عدد كبير من العراقيين، رغم الموازنات المالية الانفجارية التي أقرها مجلس النواب العراقي على مدى عقدين ماضيين".

وأضاف: "ترتفع نسبة تلوث المياه في العراق كل عام، مع ازدياد النسمة السكانية وتراجع خدمة شبكات تصفية المياه وازدياد المخلفات النفطية والطبية التي ترمى في الأنهار بشكل مستمر".

وخلال البيان قال المرصد عن طبيب عراقي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية قوله إن "مياه نهري دجلة والفرات غير صالحة للشرب، وسبب رئيسي لمرض السرطان، خاصة في محافظة البصرة".

وأضاف الطبيب خلال شهادته للمرصد ولم يذكر اسمه خشية من عقوبات وظيفية وفقًا للتقرير: "اطلعت على عدد كبير من حالات مرضى السرطان، ووجدت أن المياه سبب أساسي في ذلك. مياهنا ملوثة بنسبة كبيرة".

وتابع المرصد "يلاحظ المارة من مواطنين ومسئولين حكوميين ورقابيين، ما يحدث لنهر دجلة في العاصمة بغداد، وهو يتحول إلى مكان لمكب نفايات مستشفيات ومراكز طبية بالإضافة إلى محطات طاقة ومصافٍ نفطية".

العراق 2861 وصلة مياه شرب نهر دجلة نهر الفرات شرب

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