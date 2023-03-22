الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعيون عن المنظومة المعلوماتية للتخطيط العمرانى: دخلنا عصر الرقمنة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار عدد من طلبة جامعة عين شمس، مقر منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط العمرانى، للتعرف على دورها فى دعم منظومة التخطيط فى الدولة، ضمن حملة «شوف بنفسك»، التى تستهدف تعريف الشباب والشعب المصرى بصفة عامة بالدور الوطنى الذى تؤديه مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التنموية العملاقة، وتشرف عليها قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وتفقد الطلبة القسم الخاص بخطوات الحصول على الرفع المساحى الرقمى لصالح إجراءات الشهر والتوثيق بالشهر العقارى، واستمعوا لشرح مفصل لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وقال المهندس أحمد شحتة، مدير المشروع، إن المشروع يستهدف ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرر فى إنشاء ورقمنة الخرائط، وكذلك توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على مستوى الدولة كنظام مرجعى أساسى، لإتاحة ومشاركة تبادل البيانات، إضافة إلى دعم وزارة التخطيط عند أداء مهامها الخاصة بالتخطيط لسياسة الحكومة، عبر إمدادها بما تحتاجه من معلومات وبيانات موقعة ومدققة ومصححة جغرافيًا، الأمر الذى يتفادى عمل الجهات فى موقع عمل واحد دون تنسيق مسبق.

وشكر الطلبة القيادة السياسية والعسكرية على الدعوة التى أتاحت لهم فرصة حقيقية للوقوف على الجهد الذى تبذله الدولة على أرض الواقع، من أجل النهوض بمصر ضمن رؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأعرب جموع الطلاب عن سعادتهم الحقيقية بما شاهدوه ولمسوه من تعب وجهد كبير من أجل بلوغ الهدف فى أن تدخل الدولة المصرية عهد الرقمنة، وهو الأمر الذى يتيح السرعة والدقة فى الدراسة، وبالتالى دقة التنفيذ وبكفاءة عالية، دون تكرار الإنفاق الحكومى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سوق الكانتو.. أمير كرارة: «طه القماش» أرهقنى والمسلسل من أهم الأعمال فى مسيرتى

طقوس الاحتفال بشهر رمضان فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»