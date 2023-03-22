جامعيون عن المنظومة المعلوماتية للتخطيط العمرانى: دخلنا عصر الرقمنة

زار عدد من طلبة جامعة عين شمس، مقر منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط العمرانى، للتعرف على دورها فى دعم منظومة التخطيط فى الدولة، ضمن حملة «شوف بنفسك»، التى تستهدف تعريف الشباب والشعب المصرى بصفة عامة بالدور الوطنى الذى تؤديه مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التنموية العملاقة، وتشرف عليها قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وتفقد الطلبة القسم الخاص بخطوات الحصول على الرفع المساحى الرقمى لصالح إجراءات الشهر والتوثيق بالشهر العقارى، واستمعوا لشرح مفصل لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وقال المهندس أحمد شحتة، مدير المشروع، إن المشروع يستهدف ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرر فى إنشاء ورقمنة الخرائط، وكذلك توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على مستوى الدولة كنظام مرجعى أساسى، لإتاحة ومشاركة تبادل البيانات، إضافة إلى دعم وزارة التخطيط عند أداء مهامها الخاصة بالتخطيط لسياسة الحكومة، عبر إمدادها بما تحتاجه من معلومات وبيانات موقعة ومدققة ومصححة جغرافيًا، الأمر الذى يتفادى عمل الجهات فى موقع عمل واحد دون تنسيق مسبق.

وشكر الطلبة القيادة السياسية والعسكرية على الدعوة التى أتاحت لهم فرصة حقيقية للوقوف على الجهد الذى تبذله الدولة على أرض الواقع، من أجل النهوض بمصر ضمن رؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأعرب جموع الطلاب عن سعادتهم الحقيقية بما شاهدوه ولمسوه من تعب وجهد كبير من أجل بلوغ الهدف فى أن تدخل الدولة المصرية عهد الرقمنة، وهو الأمر الذى يتيح السرعة والدقة فى الدراسة، وبالتالى دقة التنفيذ وبكفاءة عالية، دون تكرار الإنفاق الحكومى.