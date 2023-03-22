الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يُهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المُبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بَعث اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظَّم قائلًا:

"يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، أعاده الله على سيادتكم والشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبحلول تلك المناسبة نتوجه إلى الله عز و جل أن يوفق خطاكم من أجل رِفعة مصر وتقدمها ويحفظ مصرنا الغالية ويحقق لها الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير".

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