محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر- قيادةً وشعبًا- بالخير واليمن والبركات، مشددًا على الجاهزية التامة بكافة القطاعات لاستقبال الشهر الفضيل.

جاءت أهم القرارات ما يلي:

- رفع درجة الاستعدادات بالمراكز والقطاعات الخدمية وتكثيف مبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وتفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للعاملين بها.