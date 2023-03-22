الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر- قيادةً وشعبًا- بالخير واليمن والبركات، مشددًا على الجاهزية التامة بكافة القطاعات لاستقبال الشهر الفضيل.

جاءت أهم القرارات ما يلي:
- رفع درجة الاستعدادات بالمراكز والقطاعات الخدمية وتكثيف مبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وتفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للعاملين بها.

  • تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية خلال شهر رمضان؛ لتبدأ من ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
  • حصر المحال التجارية غير المُرخصة على مستوى المحافظة لتقنين أوضاعها، ودراسة تخفيض قيمة الترخيص بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
  • المتابعة الدورية لإجراءات تنفيذ مبادرة التشجير التابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة، لزيادة الرقعة الزراعية.
  • بدء التجهيز للمشاركة في دورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي تقديم التهنئة لأهالي المحافظة حلول شهر رمضان المبارك الجاهزية التامة تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية

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