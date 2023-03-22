الأربعاء 22 مارس 2023
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سياسي

برلمانى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان: قائد مسيرة التنمية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

هنأ النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهورى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها، وأعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. 

ودعا الرشيدي، في بيان له اليوم، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية بدوام التوفيق والسداد في  النهضة التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حرصت على الانتشار الكبير لمعارض "أهلًا رمضان" داخل المحافظات  والمناطق المختلفة، بجانب المنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى، علاوة على تكامل جهود الدولة مع عدد من السلاسل التجارية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 

ودعا النائب، أن الله  عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع .

على جانب آخر هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال «خليل»، فى برقية تهنئة إلى الرئيس: «تحية تقدير واعتزاز .. يشرفنا ويسعدنا إهداء فخامتكم خالص التهنئة ‏القلبية بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا الغالية وكل الأشقاء بالخير واليمن والبركات».

الأمتين العربية والإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الجمهوري الشعب المصري العظيم بحزب الشعب الجمهوري بمناسبة حلول شهر رمضان جهاز مشروعات الخدمه الوطنية عضو مجلس الشيوخ

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