رئيس مدينة سفاجا يكرم 130 أُمًا مثالية في عيد الأم

كرّم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، 130 سيدة من الأمهات المثاليات من الموظفات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وجميع الإدارات والمصالح الحكومية على مستوى مدينة سفاجا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة، أن التكريم يأتي كنوع من العرفان بالدور الكبير للأم في حياة أبنائها، وحياة جميع أفراد المجتمع إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتى يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

و‏سلّم شبعان، 5 سيدات من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا شهادات تقدير للأم المثالية وهن كلا من: إيمان محمد سعد، جيهان يوسف، نبيلة محمد عباس، نادية محمود الجران، هالة محمد سطوحي، وهيام عاشور، تقديرًا لجهودهن وأخلاقهن الحميدة وأنهن نماذج للأم المثالية بالأداء حتى وإن لم يكن أمهات، من السيدات اللاتي تمت إحالتهن للمعاش ‏كما كرم عدد كبير من السيدات المختارات من كل المصالح الحكومية، فضلا عن اختيار أم مثالية من أهالي سفاجا وهي السيدة فاتن مصطفى موسى.

ومنح رئيس مدينة سفاجا شهادة تقدير للأب المثالي لـ عبد الرحيم مكي والموظف المثالي محمد علي صديق من العاملين بالوحدة المحلية.

وأكد شعبان أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمة في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا في تقدمه.

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