محافظ المنوفية يدعم فريق الجامعة المشارك بمسابقة «Formila Student» في إنجلترا

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، والنائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ، وفريق طلاب كلية الهندسة بالجامعة (Menofia Racing Team) الفائز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة، في إطار دعم الفريق خلال مشاركته في مسابقة (Formila Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر والمحافظة في المسابقة والتى يشارك بها مختلف الجامعات من دول العالم.

وأعلن المحافظ عن دعم الفريق ماليا بقيمة (5) آلاف دولار من رجل أعمال، كمرحلة أولى لحين الوصول للمرحلة النهائية بلندن، مؤكدا استمرار الدعم من قبل المحافظة والجامعة ورجل الأعمال فى حالة تخطى المرحلة الأولى والوصول للمرحلة النهائية.

وقدم رئيس جامعة المنوفية شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لدعمه الدائم للجامعة ورعايته الشاملة لأبنائه الطلاب، مؤكدا على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة للمشاركة والمساهمة الفعالة في خطط التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بأرجاء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لفريق جامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والوصول للمراحل النهائية وتحقيق مراكز متقدمة ، معرباً عن سعادته بتمثيل المنوفية دولياً كون المحافظة رائدة وسباقة في شتى المجالات، موجهاً رسالة شكر لأبنائه قائلاً لهم "أنتم علماء المستقبل ونموذج مشرف يحتذى به".

وشارك فريق جامعة المنوفية شارك ثلاث مرات بالمسابقة وحصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2014، كما شارك فى مسابقة (Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر ويمثل الفريق جامعة المنوفية هذا العام بإنجلترا.